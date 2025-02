Flávia Moretti se reúne com Pivetta e apresenta novos projetos na área da saúde municipal Reunião com o governador em Exercício consolidou as parcerias já em curso entre Estado e Município e reafirmou a vontade ampliar os... Momento MT|Do R7 25/01/2025 - 00h06 (Atualizado em 25/01/2025 - 00h06 ) twitter

Reunião com o governador em Exercício consolidou as parcerias já em curso entre Estado e Município e reafirmou a vontade ampliar os trabalhos em conjunto em prol da população A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), juntamente com os secretários, Deisi Bocalon (Saúde) e Celso Luiz Pereira (Viação e Obras Públicas), se reuniu nesta sexta-feira (24), com o governador em Exercício, Otaviano Pivetta (Republicanos), para discutir pautas referentes à saúde pública municipal, como a Casa de Parto, Casa do Autista, e um terreno para a construção de um novo hospital público. Durante a reunião os gestores apresentaram alguns projetos e destacaram a importância de cada um deles para a população várzea-grandense.

