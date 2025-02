Flávia Moretti vai ao Ministério das Cidades pedir recursos para saneamento básico Prefeita busca meios de reestruturar Várzea Grande após 40 anos de ‘maquiagens’ e que levaram ao sucateamento do DAE e ao colapso no... Momento MT|Do R7 11/02/2025 - 17h07 (Atualizado em 11/02/2025 - 17h07 ) twitter

Prefeita busca meios de reestruturar Várzea Grande após 40 anos de ‘maquiagens’ e que levaram ao sucateamento do DAE e ao colapso no abastecimento de água A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), está cumprindo uma extensa agenda de compromissos em Brasília, em todos os encontros a Chefe do Executivo municipal busca garantir recursos para obras edificantes, especialmente em relação ao saneamento básico. Agora pela manhã (11), ela está no Ministério das Cidades, onde irá entregar uma série de relatórios que comprovam a situação degradante do Município e como isso tem afetado diretamente a rotina e a qualidade de vida da população.

