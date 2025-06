Flávia Moretti visita exposição de Várzea Grande na FIT Pantanal No estande de Várzea Grande está sendo mostrada a arte da viola de cocho e das redeiras de Limpo Grande. Também estão expostos produtos... Momento MT|Do R7 08/06/2025 - 12h56 (Atualizado em 08/06/2025 - 12h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

No estande de Várzea Grande está sendo mostrada a arte da viola de cocho e das redeiras de Limpo Grande. Também estão expostos produtos da indústria local do ramo de bebidas e da gastronomia, como a degustação de caldo de peixe.

Para mais detalhes sobre a visita da prefeita e as atrações do estande, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Força Tática desarticula ponto de venda de drogas e conduz oito pessoas em Nova Mutum

Operações Lei Seca terminam com 13 motoristas presos por embriaguez ao volante na madrugada deste domingo (8)

Várzea Grande mostra na FIT Pantanal o modo de fazer que resiste ao tempo