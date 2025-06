Flávia Moretti visita Google e conhece tecnologias para modernizar poder público Entre as tecnologias apresentadas estão: Waze Cities, Google Plus, Google Learning e Google Workspace A prefeita de Várzea Grande,... Momento MT|Do R7 09/06/2025 - 20h56 (Atualizado em 09/06/2025 - 20h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), visitou a Google Brasil, com sede em São Paulo, nesta segunda-feira (9). A prefeita conheceu soluções da companhia para o poder público municipal. A visita feita pela equipe de trabalho várzea-grandense foi acompanhada pela empresa IPNET By Vivo e pela equipe do Google Brasil. Entre as tecnologias apresentadas estão: Waze Cities, Google Plus, Google Learning e Google Workspace.

Saiba mais sobre como Várzea Grande pode se tornar mais tecnológica e eficiente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

PF combate abuso sexual infantojuvenil em Rondônia

PRF inaugura Delegacia em Barra do Garças e reforça policiamento com novas viaturas

Prefeitura inicia vacinação antirrábica no Paiaguás