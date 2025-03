Flávia sanciona lei de cessão do “antigo Fórum” à Câmara de Vereadores A cessão do prédio pelo Executivo Municipal será feita de forma gratuita pelo prazo de 20 anos A prefeita Flávia Moretti (PL) sancionou... Momento MT|Do R7 10/03/2025 - 21h26 (Atualizado em 10/03/2025 - 21h26 ) twitter

A cessão do prédio pelo Executivo Municipal será feita de forma gratuita pelo prazo de 20 anos. A prefeita Flávia Moretti (PL) sancionou a Lei nº 5.374/2025 em que cede gratuitamente o imóvel do “antigo Fórum” – e que atualmente é utilizado pela Guarda Municipal – para a Câmara de Vereadores de Várzea Grande. O documento foi assinado pela Chefe do Executivo nesta segunda-feira (10), e será publicada no Diário Oficial desta terça-feira (11).

Saiba mais sobre essa importante decisão e suas implicações no site do nosso parceiro Momento MT.

