Flora Cruz homenageia Arlindo Cruz no Dia dos Pais após sepultamento: ‘Foi difícil’

Flora Cruz homenageou Arlindo Cruz neste domingo (10), Dia dos Pais. Ela enterrou o sambista, que morreu na sexta-feira (8), e explicou a escolha da data. Arlindo sofria sequelas de um AVC desde 2017, que o deixou incomunicável e sem andar. “Perdi o meu amor e a melhor parte de mim. Escolhi o Dia dos Pais para nosso último juntos, de corpo presente. Foi difícil aceitar, mas fiz tudo que pude. Espero te encontrar na eternidade. Feliz Dia dos Pais. Sempre serei tua filha”, escreveu Flora, junto a uma foto da mão dela sobre a do pai.

