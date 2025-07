Momento MT |Do R7

Flora Gil agradece carinho recebido após partida de Preta: ‘Sou grata por tanto amor’ Após chegar no Brasil na manhã desta quinta-feira (24), ao retornar dos Estados Unidos, onde acompanhava a enteada, Preta Gil, que...

Após chegar no Brasil na manhã desta quinta-feira (24), ao retornar dos Estados Unidos, onde acompanhava a enteada, Preta Gil, que estava em tratamento de câncer, Flora Gil, esposa de Gilberto Gil, agradeceu as mensagens de apoio que tem recebido após a morte da cantora, que faleceu aos 50 anos, no último domingo (20), em nova york.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes.

Leia Mais em Momento MT: