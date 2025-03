Fluminense atropela Volta Redonda e fica perto da final do Carioca O Fluminense deu um show de futebol neste domingo (02.03) e praticamente carimbou sua vaga na final do Campeonato Carioca. Jogando...

O Fluminense deu um show de futebol neste domingo (02.03) e praticamente carimbou sua vaga na final do Campeonato Carioca. Jogando no Maracanã, o Tricolor não tomou conhecimento do Volta Redonda e aplicou uma sonora goleada de 4 a 0, no jogo de ida da semifinal do Carioca. Cannobio, com dois gols, Arias e Cano foram os artilheiros da partida.

