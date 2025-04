Fluminense bate Aparecidense em jogo sofrido no Maracanã Em uma noite de muita tensão no Maracanã, o Fluminense conseguiu vencer a Aparecidense por 1 a 0, no jogo de ida da terceira fase da...

Em uma noite de muita tensão no Maracanã, o Fluminense conseguiu vencer a Aparecidense por 1 a 0, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O gol da vitória tricolor foi marcado por Keno, em um belo chute de fora da área, no segundo tempo.

