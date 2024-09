Fluminense brilha e vence o São Paulo no Maracanã Neste domingo, o Fluminense venceu o São Paulo, por 2 a 0 no Maracanã, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro....

Neste domingo, o Fluminense venceu o São Paulo, por 2 a 0 no Maracanã, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Kauã Elias e Keno marcaram os gols que garantiram a vitória do Tricolor carioca. Com o resultado, o São Paulo caiu da quinta para a sexta colocação, enquanto o Fluminense se manteve fora da zona de rebaixamento.

