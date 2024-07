Fluminense Brilha e Vence Palmeiras em Grande Estilo

Momento MT |Do R7

Em uma noite de quarta-feira marcada por muita emoção, o Fluminense venceu o Palmeiras por 1 a 0, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo foi marcado por Jhon Arias aos 41 minutos do segundo tempo, garantindo três pontos cruciais para a equipe carioca.

