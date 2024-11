Fluminense conquista vitória importante e avança na tabela

O Fluminense venceu o Athletico-PR por 1 a 0 nesta terça-feira (22/10), em jogo atrasado válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante de 40 mil torcedores que empurraram o time do início ao fim no Maracanã, o Tricolor obteve maior posse de bola e volume de jogo e garantiu os três pontos com gol de Germán Cano na reta final da segunda etapa.

