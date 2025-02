Fluminense e Flamengo empatam em jogo morno pelo Carioca Em um confronto marcado pela forte marcação e pouca criatividade, Fluminense e Flamengo ficaram no 0 a 0 neste sábado (08.02), no Maracanã...

Em um confronto marcado pela forte marcação e pouca criatividade, Fluminense e Flamengo ficaram no 0 a 0 neste sábado (08.02), no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Carioca. O resultado prejudica mais o Fluminense, que permanece fora do G-4.

