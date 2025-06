Fluminense empata com Mamelodi Sundowns e garante classificação às oitavas do Mundial de Clubes O Fluminense conquistou, nesta quarta-feira (25), a classificação para as oitavas de final do Super Mundial de Clubes ao empatar em...

O Fluminense conquistou, nesta quarta-feira (25), a classificação para as oitavas de final do Super Mundial de Clubes ao empatar em 0 a 0 com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, no Hard Rock Stadium, em Miami. O resultado deixou o Tricolor com cinco pontos e a segunda colocação do Grupo F, enquanto o adversário africano, com quatro pontos, acabou eliminado da competição.

Para mais detalhes sobre essa emocionante partida e o futuro do Fluminense no torneio, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: