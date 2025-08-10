Fluminense empata com o Bahia em duelo eletrizante: 3 a 3 na Arena Fonte Nova O Fluminense viveu uma noite de altos e baixos e saiu de campo com um ponto em um jogo frenético na Arena Fonte Nova. Em partida com...

O Fluminense viveu uma noite de altos e baixos e saiu de campo com um ponto em um jogo frenético na Arena Fonte Nova. Em partida com duas viradas, o Tricolor empatou por 3 a 3 com o Bahia neste sábado (09.08), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Germán Cano, duas vezes, e Nonato marcaram para o Flu, que chegou aos 24 pontos na tabela e agora volta o foco para a Copa Sul-Americana.

