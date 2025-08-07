Fluminense segura empate com Internacional e carimba vaga nas quartas da Copa do Brasil
Em um confronto disputado no Maracanã pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense empatou em 1 a 1 com o Internacional nesta quarta-feira. Com gols de Canobbio para o Tricolor e Alan Patrick para o Colorado, o resultado foi suficiente para garantir a classificação da equipe carioca, que já havia conquistado uma vitória por 2 a 1 no jogo de ida.
