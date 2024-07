Fluminense sofre derrota para o Fortaleza e crise se agrava no Brasileirão

O Fluminense continua vivendo um verdadeiro drama no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (07.07), o Tricolor Carioca foi derrotado pelo Fortaleza por 1 a 0 no Castelão, em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão. O resultado ampliou a crise do time carioca, que segue na lanterna da competição.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.