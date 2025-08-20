Fluminense vence América de Cali e avança na Sul-Americana O Fluminense garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana na noite desta terça-feira, ao derrotar o América de Cali...

O Fluminense garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana na noite desta terça-feira, ao derrotar o América de Cali (Colômbia) por 2 a 0 no Estádio do Maracanã. A vitória tricolor foi duplamente histórica, marcando não apenas a classificação da equipe, mas também um feito inédito para o goleiro Fábio, que se tornou o jogador com mais partidas disputadas na história do futebol mundial, atingindo a impressionante marca de 1.391 jogos e superando o recorde do inglês Peter Shilton.

