Fluminense vence Bangu em jogo movimentado e avança à semifinal do Carioca

Em uma partida com cinco gols e lances emocionantes, o Fluminense derrotou o Bangu por 3 a 2, neste domingo, no Maracanã, e garantiu a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. O jogo foi marcado por dois gols contra, um para cada lado, e por uma atuação irregular do Tricolor, que chegou a ser vaiado pela torcida.

