Fluminense vence com gol-relâmpago e mantém esperança no G4 do Carioca Em um domingo decisivo no Maracanã, o Fluminense garantiu uma vitória crucial sobre o Nova Iguaçu por 2 a 0, pela 10ª rodada do Campeonato...

Em um domingo decisivo no Maracanã, o Fluminense garantiu uma vitória crucial sobre o Nova Iguaçu por 2 a 0, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Com gols de Germán Cano e Santiago Canobbio, o time de Mano Menezes chegou aos 14 pontos e se manteve na briga por uma vaga no G4 da Taça Guanabara – etapa que classifica para as semifinais do Estadual.

Não perca a chance de saber todos os detalhes dessa emocionante partida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: