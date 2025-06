Fluminense vence Internacional e segue em ascensão no Brasileirão O Fluminense derrotou o Internacional por 2 a 0 neste domingo, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro...

O Fluminense derrotou o Internacional por 2 a 0 neste domingo, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Kevin Serna e Paulo Baya. Com este resultado, o Tricolor chegou à sua quarta vitória consecutiva, alcançando a quinta colocação com 20 pontos. O Internacional, por outro lado, permanece com 11 pontos, começando a se preocupar com a zona de rebaixamento.

