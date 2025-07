Fluminense vence Internacional no Beira-Rio e sai em vantagem na Copa do Brasil O Fluminense, enfim, reencontrou o caminho da vitória na temporada. O Tricolor das Laranjeiras superou o Internacional por 2 a 1, no...

Momento MT|Do R7 31/07/2025 - 01h37 (Atualizado em 31/07/2025 - 01h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share