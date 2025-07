Fluminense vence Internazionale por 2 a 0 e garante vaga nas quartas da Copa do Mundo de Clubes O Fluminense mostrou garra e eficiência ao vencer a Internazionale por 2 a 0 na noite desta segunda-feira, no Bank of America Stadium...

O Fluminense mostrou garra e eficiência ao vencer a Internazionale por 2 a 0 na noite desta segunda-feira, no Bank of America Stadium, em Charlotte. Com um desempenho sólido, o time carioca carimbou sua passagem para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa vitória!

Leia Mais em Momento MT: