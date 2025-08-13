Fluminense vence na Colômbia e abre vantagem sobre o América de Cali na Sul-Americana O Fluminense deu um passo importante rumo às quartas de final da Copa Sul-Americana ao vencer o América de Cali por 2 a 1, nesta terça...

O Fluminense deu um passo importante rumo às quartas de final da Copa Sul-Americana ao vencer o América de Cali por 2 a 1, nesta terça-feira, em um agitado Estádio Olímpico Pascual Guerrero. Com eficiência cirúrgica no primeiro tempo, o Tricolor abriu vantagem com um gol contra de Candelo e outro de Canobbio, mas um gol de Barrios nos acréscimos manteve o confronto em aberto para a decisão no Rio de Janeiro.

