Fluminense vence o Vasco e se mantém no G4 do Brasileirão

Em um clássico eletrizante disputado neste sábado no Maracanã, o Fluminense conquistou uma virada emocionante por 2 a 1 sobre o Vasco, garantindo mais três pontos e consolidando sua posição entre os líderes do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor chega a 17 pontos, enquanto o Cruzmaltino permanece com dez, flertando com a zona de rebaixamento.

