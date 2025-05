Fluminense vence Unión Española e assume liderança na Sul-Americana

Nesta quarta-feira, no Maracanã, o Fluminense fez valer seu mando de campo e venceu a Unión Española por 2 a 0, em partida válida pela Copa Sul-Americana. Com o resultado, o Tricolor chegou a 10 pontos e assumiu a liderança do Grupo F, enquanto os chilenos, com apenas dois pontos, estão eliminados da competição.

