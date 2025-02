Fluminense vence Vasco de virada em clássico emocionante no Mané Garrincha Em um jogo movimentado e cheio de emoções, o Fluminense venceu o Vasco por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira, no Estádio Mané Garrincha...

Em um jogo movimentado e cheio de emoções, o Fluminense venceu o Vasco por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Com a vitória, o Tricolor chegou aos dez pontos no Campeonato Carioca, se aproximando da zona de classificação para as semifinais. O Vasco, por outro lado, conheceu sua primeira derrota na temporada, permanecendo com 13 pontos e na terceira colocação.

