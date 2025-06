Fluminense vira jogo eletrizante contra Ulsan HD e assume liderança do Grupo no Mundial de Clubes Em uma partida de reviravoltas e muita emoção, o Fluminense superou o Ulsan HD, da Coreia do Sul, por 4 a 2, neste sábado, em Nova...

Em uma partida de reviravoltas e muita emoção, o Fluminense superou o Ulsan HD, da Coreia do Sul, por 4 a 2, neste sábado, em Nova Jersey. O resultado, conquistado de forma sofrida, coloca os tricolores na liderança isolada do Grupo F da Copa do Mundo de Clubes, com quatro pontos, à frente do Borussia Dortmund pelo saldo de gols (2 a 0). Já o Ulsan HD, ainda sem pontos, está eliminado da competição.

