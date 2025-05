Fluminense vira sobre o Sport no fim e entra no G4 do Brasileirão Em uma partida tensa e emocionante, o Fluminense conquistou uma importante vitória sobre o Sport por 2 a 1 neste sábado, jogando em...

Em uma partida tensa e emocionante, o Fluminense conquistou uma importante vitória sobre o Sport por 2 a 1 neste sábado, jogando em casa, no Maracanã. Com este resultado, o Tricolor Carioca alcança os 13 pontos e assume provisoriamente a quarta colocação no Campeonato Brasileiro, enquanto o Sport permanece na lanterna com apenas dois pontos.

