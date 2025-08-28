Foragida por tráfico de drogas é localizada e presa após denúncia de violência doméstica A Delegacia de Policia Civil de Porto Alegre do Norte prendeu nessa quarta-feira (27.8), uma mulher, de 49 anos, foragida da Justiça...

A Delegacia de Policia Civil de Porto Alegre do Norte prendeu nessa quarta-feira (27.8), uma mulher, de 49 anos, foragida da Justiça de Tocantins. A mulher estava escondida em uma região rural no Distrito de Nova Floresta, em Porto Alegre do Norte (1.030 km de Cuiabá). Os policiais chegaram à foragida após receberem uma denúncia, via 180, na semana passada, de que ela, supostamente, estava sendo vítima de violência doméstica.

