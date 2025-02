Foragido com diversas passagens é capturado pela Polícia Civil em Ribeirão Cascalheira Um homem, com diversas passagens policiais, teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na segunda-feira (3.2), em ação realizada... Momento MT|Do R7 05/02/2025 - 21h06 (Atualizado em 05/02/2025 - 21h06 ) twitter

Um homem, com diversas passagens policiais, teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na segunda-feira (3.2), em ação realizada pelos policiais da Delegacia de Ribeirão Cascalheira. O investigado, que era considerado foragido da Justiça, estava com o mandado de prisão de condenação, decretado pela Comarca de Vila Rica pelo crime de sequestro. Além da condenação, o criminoso possui passagens por crimes de porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio contra um policial penal. Saiba mais sobre essa captura e os detalhes do caso consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: AL aprova situação de emergência em Chapada dos Guimarães

