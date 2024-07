Foragido da Justiça capturado: prisão de suspeito por estupro de vulnerável

Um jovem foragido da Justiça da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT), pelos crimes de estupro de vulnerável e ameaça, foi preso no Pará, na tarde de quinta-feira (04.07), após troca de informações entre as Policiais Civis dos dois Estados.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.