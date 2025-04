Foragido da Justiça de Goiás é preso pela Polícia Militar em São José do Xingu Policiais militares do município de São José do Xingu prenderam um homem, de 40 anos, procurado pela Justiça do Estado de Goiás, nesta...

Policiais militares do município de São José do Xingu prenderam um homem, de 40 anos, procurado pela Justiça do Estado de Goiás, nesta quinta-feira (10.4). O suspeito estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a equipe do Núcleo de PM da cidade recebeu denúncias sobre a localização de um homem que estava com um mandado pendente de cumprimento, na cidade. Ainda segundo as informações, ele estaria trabalhando em uma oficina mecânica.

