Foragido da Justiça de Sorriso é preso pela Polícia Civil em Nobres Um homem foragido da Justiça de Sorriso teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na tarde de quinta-feira (13.02), em... Momento MT|Do R7 14/02/2025 - 12h07 (Atualizado em 14/02/2025 - 12h07 )

Um homem foragido da Justiça de Sorriso teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na tarde de quinta-feira (13.02), em ação realizada pelos policiais da Delegacia de Nobres. O procurado de 31 anos estava com o mandado de prisão preventiva decretado pela Segunda Vara Criminal de Sorriso, onde é investigado por crimes sexuais e lesão corporal. A prisão ocorreu após a equipe de policiais da Delegacia de Nobres receber informações de que o procurado estava circulando pela cidade. Após diversas diligências, os investigadores conseguiram identificar e localizar o suspeito, dando cumprimento ao mandado de prisão em seu desfavor. Para mais detalhes sobre essa prisão e os desdobramentos do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Bairro Pedra 90 recebe mutirão ‘DIA D’ de combate à dengue

