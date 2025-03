Foragido da Justiça do AM é preso pela Polícia Civil de MT Um homem foragido da Justiça do Estado do Amazonas, foi preso pela Polícia Civil de Mato Grosso, nesta quinta-feira (13.3), no município...

Um homem foragido da Justiça do Estado do Amazonas, foi preso pela Polícia Civil de Mato Grosso, nesta quinta-feira (13.3), no município de Nova Mutum. Condenado a 9 anos de reclusão em regime fechado pelo crime de roubo, o foragido, de 32 anos, era procurado por tentativa de latrocínio na cidade de Manaus (AM). Com o mandado de prisão da Vara de Execução Penal da Comarca de Manaus em aberto, o suspeito foi localizado pela equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do centro de Nova Mutum.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa prisão!

Leia Mais em Momento MT: