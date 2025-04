Foragido da Justiça é localizado e preso em fazenda na zona rural Na manhã desta terça-feira (8.4), uma equipe da Polícia Judiciária Civil realizou diligências na zona rural do município com o objetivo... Momento MT|Do R7 10/04/2025 - 19h26 (Atualizado em 10/04/2025 - 19h26 ) twitter

Na manhã desta terça-feira (8.4), uma equipe da Polícia Judiciária Civil realizou diligências na zona rural do município com o objetivo de dar cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça, expedido pela Vara Criminal da Comarca de Comodoro. Após trabalho de investigação e monitoramento, os policiais civis localizaram o foragido trabalhando em uma propriedade rural. No local ele foi informado da ordem judicial em seu desfavor e se apresentou de forma pacífica, colaborando com a ação policial, sendo o conduzido sem resistência até a Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis e realizadas as comunicações de praxe às autoridades competentes. Para mais detalhes sobre essa operação e outras notícias, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Mais de 92 já conseguiram oportunidade de trabalho com feirão exclusivo para mulheres

