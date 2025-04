Foragido da Justiça é preso pela Polícia Civil em Lucas do Rio Verde Mais um homem foragido da Justiça da Comarca de Lucas do Rio Verde, foi preso pela Polícia Civil, na tarde de quinta-feira (10.04),... Momento MT|Do R7 11/04/2025 - 12h07 (Atualizado em 11/04/2025 - 12h07 ) twitter

Mais um homem foragido da Justiça da Comarca de Lucas do Rio Verde, foi preso pela Polícia Civil, na tarde de quinta-feira (10.04), em ação para cumprimento de mandado judicial. Com a ordem de prisão preventiva decretada por crime de violência sexual, o procurado, de 29 anos, foi preso pelos policiais civis durante diligências investigativas no bairro Jardim Amazônia. Ao ser abordado a equipe da Delegacia de Lucas do Rio Verde, o preso foi conduzido para as providências cabíveis em cumprimento do mandado judicial sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça. Saiba mais sobre essa prisão e outros detalhes acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil cumpre 16 mandados de prisão em penitenciárias de Mato Grosso

