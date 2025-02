Momento MT |Do R7

Foragido da Justiça por furto é preso pela Polícia Militar em Cuiabá Policiais militares do 3º Batalhão prenderam um foragido da Justiça, de 39 anos, na tarde desta quinta-feira (27.2), em Cuiabá. O suspeito...

Policiais militares do 3º Batalhão prenderam um foragido da Justiça, de 39 anos, na tarde desta quinta-feira (27.2), em Cuiabá. O suspeito estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de furto e foi preso em flagrante no bairro CPA 1.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa ocorrência!

Leia Mais em Momento MT: