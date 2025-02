Momento MT |Do R7

Foragido da Justiça por furto tem mandado de prisão cumprido em Poconé Um homem procurado pela Comarca de Jauru foi preso no município de Poconé (104 km ao sul de Cuiabá) pela Polícia Civil, na quarta-feira...

Um homem procurado pela Comarca de Jauru foi preso no município de Poconé (104 km ao sul de Cuiabá) pela Polícia Civil, na quarta-feira (19.2), em cumprimento de mandado judicial. O foragido foi localizado pela equipe da Delegacia de Polícia, após informações obtidas por meio de investigação da Delegacia Especial de Fronteira (Defron). Com a ordem de prisão decretada pelo juízo da Comarca de Jauru pelo crime de furto, o suspeito foi surpreendido pelos policiais civis em um parque na cidade de Poconé. Em seguida o preso foi conduzido para as providências cabíveis, sendo encaminhado para audiência de custódia ficando à disposição da Justiça.

Saiba mais sobre essa prisão e os detalhes da operação no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: