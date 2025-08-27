Foragido da Justiça por homicídio é preso pela Força Tática por tráfico de drogas em Rondonópolis Policiais militares da Força Tática do 4º Comando Regional cumpriram mandado de prisão de um foragido da Justiça, de 34 anos, pelo...

Policiais militares da Força Tática do 4º Comando Regional cumpriram mandado de prisão de um foragido da Justiça, de 34 anos, pelo crime de homicídio, na noite desta terça-feira (26.8), em Rondonópolis. O suspeito foi flagrado com tablete de cocaína e a quantia de R$ 3,8 mil em dinheiro e também foi preso por tráfico ilícito de drogas.

