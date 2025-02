Foragido do Distrito Federal por crimes sexuais contra menores é preso pela Polícia Civil em Sorriso Um homem, foragido da Justiça do Distrito Federal por envolvimento em crimes sexuais contra menores de idade, teve o mandado de prisão...

Um homem, foragido da Justiça do Distrito Federal por envolvimento em crimes sexuais contra menores de idade, teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (19.2). A prisão ocorreu depois da troca de informações entre a equipe de policiais da Delegacia de Sorriso com a Polícia Civil do Distrito Federal. O suspeito estava com mandado de prisão preventiva decretado pelos crimes de roubo, estupro de vulnerável e crimes relacionados à pedofilia.

