Foragido do Pará é preso durante abordagem policial em Guarantã do Norte

Um homem foragido do estado do Pará teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil de Mato Grosso, na quinta-feira (23.01), em ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar realizada no município de Guarantã do Norte. O procurado, de 29 anos, estava com mandado de prisão em aberto pela Vara Criminal de Itaituba (PA). Ao ser abordado pela equipe da Polícia Civil de Guarantã do Norte, o suspeito apresentou documento, sendo verificado em sistema que os dados apresentados eram de outra pessoa.

