Foragido por diversos crimes é preso pela Polícia Civil em Poconé A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Poconé (105 km de Cuiabá), prendeu, na manhã desta terça-feira (03.6), um homem de 23 anos... Momento MT|Do R7 03/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 03/06/2025 - 19h56 )

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Poconé (105 km de Cuiabá), prendeu, na manhã desta terça-feira (03.6), um homem de 23 anos, que estava com mandado de prisão preventiva da Comarca de Poconé em aberto. O homem responde criminalmente por dois processos de tráfico, posse irregular de arma de fogo, conduzir veículo sob efeito de álcool e ameaça dentro da Lei Maria da Penha. Ele foi localizado e preso em uma residência na região central de Poconé, onde estava prestando serviço. Após ser informado sobre o mandado de prisão, o foragido foi detido e encaminhado para a delegacia, onde ficou à disposição da Justiça.

