Foragido por embriaguez ao volante em Sapezal é preso pela Polícia Civil em Confresa Um homem considerado foragido da Justiça de Sapezal teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na tarde desta quinta-feira...

Um homem considerado foragido da Justiça de Sapezal teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na tarde desta quinta-feira (7.8), em ação integrada dos policiais do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Vila Rica e Delegacia de Confresa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

Leia Mais em Momento MT: