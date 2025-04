Foragido por estupro no Paraná é preso pela Força Tática em Rondonópolis Policiais militares da Força Tática do 4º Comando Regional cumpriram mandado de prisão de um homem, de 47 anos, foragido do Estado...

Momento MT|Do R7 22/04/2025 - 19h06 (Atualizado em 22/04/2025 - 19h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share