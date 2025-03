Foragido por homicídio em Mato Grosso é capturado pela Polícia Civil em Goiás

Momento MT |Do R7

Um homicida foragido da Justiça teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil de Mato Grosso, nesta terça-feira (25.03), em ação integrada do Núcleo de Inteligência, da Delegacia Regional de Vila Rica, Gerência Estadual de Polinter e Capturas (Gepol). A prisão do procurado também contou com apoio da Polícia Militar de Goiás.

