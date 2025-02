Foragido por roubo em Alagoas é preso pela Polícia Civil em Cuiabá Um foragido da Justiça do Estado de Alagoas foi localizado e preso pela Polícia Civil de Mato Grosso, nesta quinta-feira (06.02), em... Momento MT|Do R7 06/02/2025 - 18h28 (Atualizado em 06/02/2025 - 18h28 ) twitter

Um foragido da Justiça do Estado de Alagoas foi localizado e preso pela Polícia Civil de Mato Grosso, nesta quinta-feira (06.02), em uma ação conjunta da Gerência Estadual de Polinter e Capturas (Gepol) e Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Vila Rica. O procurado, de 30 anos de idade, estava com a ordem de prisão preventiva decretada pela Justiça por crime de roubo, ocorrido na cidade de Rio Largo, próxima à Maceió (AL).

