Foragido por tentativa de homicídio contra servidor de VG é preso pela Polícia Civil em Pernambuco

Um homem, foragido da Justiça de Mato Grosso pelo crime de tentativa de homicídio, foi preso nesta sexta-feira (7.2), no interior de Pernambuco. Ele foi localizado após buscas realizadas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cuiabá e Gerência de Polinter e Capturas, com apoio da Polícia Civil de Pernambuco. A.C.F., de 55 anos, foi localizado na cidade de Cupira e conduzido à delegacia do município. Ele estava com o mandado de prisão decretado pela 1ª Vara Criminal de Várzea Grande desde setembro do ano passado.

Para mais detalhes sobre essa prisão e o caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: