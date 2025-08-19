Foram divulgados os primeiros boletins informativos do monitoramento pesqueiro participativo na bacia Tocantins-Araguaia Foram publicados, em julho, os primeiros boletins de monitoramento pesqueiro na Bacia Tocantins-Araguaia. Essas publicações fazem parte...

Foram publicados, em julho, os primeiros boletins de monitoramento pesqueiro na Bacia Tocantins-Araguaia. Essas publicações fazem parte do projeto “A bioeconomia da pesca artesanal nos estados de Tocantins e Roraima: caminhos seguros para a inclusão socioeconômica e estruturação da cadeia produtiva” (Propesca 2), que acompanhou os desembarques da pesca artesanal em cinco municípios no Tocantins: Araguatins, Araguacema, Esperantina, Couto Magalhães e Xambioá. O projeto é executado pela Embrapa e financiado pelo MPA por meio da Secretaria Nacional de Registro, Monitoramento e Pesquisa da Pesca e Aquicultura.

