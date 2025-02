Força Integrada apreende cerca de 125kg de pasta base de cocaína em operação interestadual

Em uma ação coordenada entre forças policiais de Mato Grosso e Goiás, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) de Mato Grosso apreendeu, na tarde desta terça-feira (20.2), um carregamento de cerca de 125 quilos de pasta base de cocaína. A droga, dividida em 106 tabletes, era transportada em um caminhão que saiu de Cuiabá com destino a Goiás e foi interceptada no município de Mozarlândia (GO). Durante a operação, o motorista do veículo, um homem de 57 anos, foi preso em flagrante.

